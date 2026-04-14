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El tenista porteño se impuso en sets corridos ante el número 4 del mundo

ATP 500 de Barcelona: Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov

Báez, JM Cerúndolo y Navone, los tres argentinos eliminados en la primera ronda del tradicional torneo.

REDES SOCIALES tenis Ugo Carabelli
Ganador Camilo Ugo Carabelli, el único argentino que ganó en el ATP 500 de Barcelona. (REDES SOCIALES)

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