Peter Lamelas confesó el encargo que le hizo Donald Trump antes de llegar a Buenos Aires

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Para el embajador norteamericano en Argentina, el respaldo a las políticas económicas de Milei que favorecen la llegada de capital extranjero.
14 de abril de 2026 - 18:22
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