Macri se prepara para atacar

ABRIL 13:El expresidente, Mauricio Macri, encabezo este lunes una nueva etapa en la reorganización del PRO con su participación central en la cena anual de la Fundación Pensa

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ABRIL 13:El expresidente, Mauricio Macri, encabezo este lunes una nueva etapa en la reorganización del PRO con su participación central en la cena anual de la Fundación Pensar, en el Salón Central de La Rural. FOTO NA: @fpensar

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