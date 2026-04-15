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PortadaBuenos Aires|12

La búsqueda del renacer amarillo

El PRO empodera a los intendentes para cercar los distritos y esquiva los escándalos de La Libertad Avanza

Cristian Ritondo encomendó hacer informes sobre temas claves para salir a recorrer la provincia y pidió a los jefes comunales fortalecer la comunicación de gestión.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
El PRO bonaerense busca renacer en un territorio adverso. (Prensa)

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