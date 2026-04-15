Tottenham saca la calculadora: cuáles serían las consecuencias económicas de perder la categoría

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Para el equipo londindense, el descenso no representaría una catástrofe solamente deportiva.
15 de abril de 2026 - 17:58
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Tottenham Hotspur's Dutch defender #37 Micky van de Ven pleads with referee Darren England during the English Premier League football match between Bournemouth and Tottenham Hotspur at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 7, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /
(AFP/AFP)
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