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Deportes

Derrotó 3 a 0 a Irak y mantiene su puntaje ideal en el certamen

Francia tuvo que esperar dos horas para clasificarse

Kylian Mbappé anotó en dos ocasiones; el tercero lo marcó Dembélé.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Kylian Mbappe #10 of France is tackled by Hussein Ali #3 of Iraq during the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Iraq at Philadelphia Stadium on June 22, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bajo el agua Una fuerte tormenta obligó a suspender durante dos horas. AFP. Getty Images via AFP

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