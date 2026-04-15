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PortadaEconomía

Aumentos a nivel de países altamente dependientes de la importación

Argentina, uno de los que más subió la nafta

El traslado a surtidores del alza del crudo tras el conflicto en Medio Oriente superó, con creces, al de otros países petroleros de la región, como México, Brasil y Colombia

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
El gobierno no aplicó medidas para amortiguar el impacto en los precios

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Economía

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Argentina, uno de los que más subió la nafta

Por Mara Pedrazzoli

Del Financial Times

Crítica internacional a Milei

La trampa de medir el 2026 con la canasta de 2004

Cuánto hubiera sido la inflación

Indice de la UP

El consumo bajó en marzo

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