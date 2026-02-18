Omitir para ir al contenido principal
El caso de Fate no es un caso aislado sino una tendencia

El “industricidio” libertario

La política industrial del gobierno de Javier Milei está empujando a la manufactura a un proceso de contracción que en el propio sector ya describen como un “industricidio”.

Juan Garriga
Por Juan Garriga
Fabricas Cerradas
La utilización de la capacidad instalada en la industria está en el 53,8%. (Sin Credito)

El caso de Fate no es un caso aislado sino una tendencia

El "industricidio" libertario

Por Juan Garriga

