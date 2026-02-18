Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía
Se proyecta sobre febrero la aceleración de los precios en enero
La suba de los alimentos presiona sobre el IPC de febrero
Cuatro consultoras privadas anticipan que la suba mensual del rubro se mantiene en torno al 2,5/2,6 por ciento.
18 de febrero de 2026 - 20:54
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Vuelve a auementar la carne en mostrador
( SANDRA CARTASSO)
Últimas Noticias
La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados
Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei
Por
Leandro Renou
La película continúa con la narrativa de la serie The Mandalorian de Disney+, explorando nuevas atmósferas
Star Wars se renueva: Pedro Pascal vuelve en The Mandalorian & Grogu
Este miércoles comenzaron las instancias de acompañamiento previo al inicio de clases 2026
Más de un millón de estudiantes bonaerenses ya volvieron a las aulas
Por
Juan Manuel Meza
El argentino fue noveno, antes de su su último ensayo del jueves
Fórmula 1: Colapinto, otra vez con buenas sensaciones en las pruebas
Exclusivo para
El empresario detrás de Fate y Aluar
Del respaldo estatal al choque con el Gobierno: quién es Javier Madanes Quintanilla
Ante la Corte Suprema
Nueva embestida contra Cristina Kirchner: Capital Humano apeló el fallo que le restituyó la pensión por viudez
La inteligencia artificial reescribe el valor del sector
El software entra en su fase más crítica
Insólito comunicado por protestas en el Congreso
El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”
El País
El Gobierno enviaría su propio proyecto
Milei busca moficiar la ley de financiamiento universitario: los gremios, en alerta
Querellantes anticiparon que irán a la Corte Suprema
Causa Andis: revocaron el fallo que ordenaba restituir las pensiones por invalidez
La resistencia a la reforma de Milei
La CGT ratificó el paro: “Va a ser contundente y paralizará al país de punta a punta”
"La industria argentina tiene un desafío"
Cierre de Fate: la UIA alertó por la pérdida de 65 mil puestos de trabajo en dos años
Economía
La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados
Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei
Por
Leandro Renou
Se proyecta sobre febrero la aceleración de los precios en enero
La suba de los alimentos presiona sobre el IPC de febrero
Capacidad instalada, en el menor nivel de los últimos cuatro años
La actividad metalúrgica cayó 6,2 por ciento
El mayorista cotizó a 1404, con una suba de 0,7% sobre el viernes
El dólar retomó la expectativa alcista
Sociedad
Acusaciones contra el doble femicida
Imputaron a Pablo Laurta por tenencia de material de abuso sexual infantil
Citaron a la mamá del nene a declarar
Bastián Jerez fue operado por novena vez
En pleno San Nicolás
Evacuaron el Teatro Cervantes por presuntas vibraciones y temblores
Brutal intento de femicidio en Junín
Un hombre baleó a su pareja delante de sus hijos
Deportes
El argentino fue noveno, antes de su su último ensayo del jueves
Fórmula 1: Colapinto, otra vez con buenas sensaciones en las pruebas
El argentino finalizó sexto en la segunda sesión en Barcelona
Varrone tuvo otra jornada positiva en la Fórmula 2
Los empleados de Utedyc no prestarán servicio en los estadios
Suspendieron por el paro los cuatro partidos de mañana del Torneo Apertura
El entrenador de River se mostró confiado en el futuro
Marcelo Gallardo: “Hicimos un gran partido dentro de la complejidad del momento”