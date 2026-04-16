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PortadaEconomía

Por 3 mil millones de dólares

Luis Caputo negocia más endeudamiento para pagar deuda

El ministro de Economía viajó a Washington para conseguir endeudamiento y cumplir con las obligaciones del frente externo que quedan para 2026.

Luis Caputo NOTICIAS ARGENTINAS | Luis Caputo, ministro de Economía (Noticias Argentinas)

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