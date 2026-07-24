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El País

Carta abierta a la presidenta del Senado

Por Francisco "Paco" Olveira
Padre Paco Olveira, fotos Gustavo Molfino-15/05/2025
Padre Paco Olveira, fotos Gustavo Molfino-15/05/2025 Archivo

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Carta abierta a la presidenta del Senado

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