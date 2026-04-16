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Reabrió la escuela del trágico tiroteo en San Cristóbal: regreso a clases en etapas y minuto de silencio
Este jueves ingresaron estudiantes de segundo, tercero y quinto año. El lunes lo harán los de cuarto.
16 de abril de 2026 - 13:53
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Escuela Mariano Moreno San Cristobal
Un grupo de alumnos volvió este jueves a las aulas
(Maiquel Torcatt Gentileza Aire de Santa fe)
Temas en esta nota:
Santa Fe
tiroteo
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