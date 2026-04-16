Entradas para el Mundial: cambios sin aviso y críticas por los precios

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El malestar de los hinchas crece día a día. A los elevados costos de los tickets se sumó además el aumento en los pasajes de transporte público estadounidense.
16 de abril de 2026 - 18:14
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donald trump gianni infantino
US President Donald Trump (C) spekas as FIFA president Gianni Infantino (R) and the US Secretary of Homeland Security Kristi Noem looks on during a meeting with the White House Task Force on the FIFA World Cup 2026 in the Oval Office of the White House in Washington, DC on November 17, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
(AFP/AFP)
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