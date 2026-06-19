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El GCBA pretendía multar a los padres
Un fallo judicial confirmó que la toma de un colegio no constituye un daño para la ciudad
En 2022, casi 30 secundarios porteños fueron tomados por los alumnos. La ciudad demandó a las familias y les aplicó multas millonarias. Ahora una sentencia les da la razón a los estudiantes.
Por
Santiago Brunetto
19 de junio de 2026 - 22:13
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Bluesky
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Un colegio tomado en las protestas estudiantiles de 2022.
GUADALUPE LOMBARDO
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