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Las controversias del nuevo vocero
De la Fundación Faro a la Casa Rosada: quién es Adrián Ravier, el reemplazante de Adorni
El economista reemplazará a Manuel Adorni como vocero presidencial en un momento delicado para el oficialismo. Tiene tres cargos en una universidad pública y es parte de la Fundación Faro.
19 de junio de 2026 - 19:18
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Años atrás, Milei lo criticaba y lo descalificaba en redes sociales.
Hoy lo eligió para convertirse en la nueva voz oficial del Gobierno.
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