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El País

Las controversias del nuevo vocero

De la Fundación Faro a la Casa Rosada: quién es Adrián Ravier, el reemplazante de Adorni

El economista reemplazará a Manuel Adorni como vocero presidencial en un momento delicado para el oficialismo. Tiene tres cargos en una universidad pública y es parte de la Fundación Faro.

Años atrás, Milei lo criticaba y lo descalificaba en redes sociales. Hoy lo eligió para convertirse en la nueva voz oficial del Gobierno. Redes Sociales

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