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Sociedad

Fue liberado bajo fianza por considerar que padece de una discapacidad mental

Inglaterra: acusan a un hombre de arrojar a un niño a la fosa de los cocodrilos de un zoológico

El nene, de tres años, fue rescatado y resultó herido de gravedad. Se encuentra internado en estado crítico, pero estable. La policía británica investiga si se trató de un intento de homicidio.

Grave incidente en un zoo de Inglaterra. Investigan si un visitante de 30 años arrojó a un menor de 3 a la fosa de los cocodrilos. Gentileza -

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