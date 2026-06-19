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Por el Grupo C del Mundial 2026

A qué hora juegan Brasil vs. Haití hoy, dónde verlo y posibles formaciones

Los brasileños enfrentan el partido como claros canditados. La selección haitiana es la más débil del grupo.

Brasil Haiti This combination of file pictures created on June 17, 2026 shows Haiti's forward Duckens Nazon in Frisco on July 7, 2015 (L) and Brazil's forward Vinicius Jr in Seoul on October 10, 2025 (R). The two sides meet in the 2026 World Cup football tournament Group C at Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 19, 2026. (Photo by TOM PENNINGTON and ANTHONY WALLACE / AFP) TOM PENNINGTON ANTHONY WALLACE. AFP

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