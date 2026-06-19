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Deportes

Por el Grupo B del Mundial 2026

A qué hora juegan Marruecos vs. Escocia hoy, dónde verlo y posibles formaciones

Los escoceses llegan por delante de los marroquíes. El encuentro es decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones de seguir en el torneo.

Escocia - Marruecos
Escocia y Marruecos juegan hoy su segundo encuentro en este Mundial 2026. CHARLY TRIBALLEAU. AFP

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