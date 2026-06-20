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A unas cuadras de la fiesta estadounidense, la historia es otra

Cuando el Mundial no alcanza para tapar la desigualdad

Muy cerca de uno de los puntos de reunión más concurridos para ver los partidos, la ciudad que hospeda a la Selección Argentina revela su cara más injusta.

Por Cristian Dellocchio
Fan Fest Mundial 2026
Mientras miles miraban el partido, a unas cuadras había desolación. Sin Credito

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