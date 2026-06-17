Mundial 2026: el triunfo de Argentina, las repercusiones y los partidos de hoy

<span style="white-space: pre-wrap;">Tras la goleada por 3-0 sobre Argelia en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi reveló que el festejo entre lágrimas en uno de sus goles tuvo un trasfondo personal. “</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Fue una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">. Pero estoy muy agradecido a toda la delegación y a todos mis compañeros porque estuvieron, como siempre, al lado mío dándome muchas fuerzas para que esté bien”, expresó.</span> <p> </p>