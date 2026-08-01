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Deportes

Boca y River protagonizarán la acción este domingo

Domingo con cuota superclásica

Los dos grandes van en búsqueda de su primera victoria del torneo. La jornada se completa con Riestra-Barracas, Aldosivi-Gimnasia y Lanús-Instituto.

El Boca de Arruabarrena acumula dos caídas seguidas, aunque avanzó por penales. FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

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