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Tras el pedido del presidente de España, Pedro Sánchez, y otros 22 países del bloque
La Unión Europea convocó a una reunión ante la crisis migratoria en Ceuta
El rey Felipe VI expresó preocupación e indignación por la crisis, mientras miles de migrantes regresaron a Marruecos.
01 de agosto de 2026 - 22:34
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Ceuta
Migrantes entran a Ceuta desde un alambrado roto.
ABDEL MAJID BZIOUAT. AFP
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