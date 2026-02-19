Omitir para ir al contenido principal
La edición en papel se retoma mañana
Hoy Página/12 se lee en web
19 de febrero de 2026 - 2:55
En dos años se cerraron 2.341 pequeñas empresas en la provincia
Zapatillas vietnamitas y costeletas brasileras
Luciano Couso
CARNAVALES
La huelga contra la Reforma Laboral tiene alta adhesión de sindicatos rosarinos
Sin transporte, Rosario para contra la reforma laboral
El tironeo salarial arrancó y promete ardua pelea
Pullaro ofrece 12,5% y tensa la paritaria
Defendió las prácticas de verificación de edad
Zuckerberg defendió en juicio a Instagram y criticó a usuarios por mentir sobre edad
Comunicado del colectivo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
Solidaridad frente al “bloqueo criminal de Trump” a Cuba
El Gobierno enviaría su propio proyecto
Milei busca modificar la ley de financiamiento universitario: los gremios, en alerta
Las autoridades de Essex exigen la colaboración de testigos ante sospechas de trata
La policía británica evalúa datos de vuelos privados en Stansted por el caso Epstein
La resistencia a la reforma de Milei
La CGT ratificó el paro: “Va a ser contundente y paralizará al país de punta a punta”
La sesión será este jueves en Diputados
Esclavitud laboral: con ayuda de los aliados, el Gobierno logró el dictamen
Eva Moreira
Comunicado y advertencia de Capital Humano
El Gobierno intimó a la UTA y a La Fraternidad a no adherir al paro general
Economía
El caso de Fate no es un caso aislado sino una tendencia
El “industricidio” libertario
Juan Garriga
La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados
Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei
Leandro Renou
Se proyecta sobre febrero la aceleración de los precios en enero
La suba de los alimentos presiona sobre el IPC de febrero
Capacidad instalada, en el menor nivel de los últimos cuatro años
La actividad metalúrgica cayó 6,2 por ciento
Sociedad
El Ministerio Público Fiscal de Chubut investiga el hecho
Cómo sigue la búsqueda de Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn
A propósito de la buena salud del humor homofóbico
Machitos en fuga
Flor de la V
Tensión en la fábrica
Ordenaron el desalojo de la fábrica de Fate
Acusaciones contra el doble femicida
Imputaron a Pablo Laurta por tenencia de material de abuso sexual infantil
Deportes
Los empleados de Utedyc no prestarán servicio en los estadios
Suspendieron por el paro los cuatro partidos de mañana del Torneo Apertura
El entrenador de River se mostró confiado en el futuro
Marcelo Gallardo: “Hicimos un gran partido dentro de la complejidad del momento”
A propósito del libro La Historia del Vikingo, de Nereo Magi
Jugó con Bob Marley, fue campeón del mundo con el Rojo y manejó un Rolls Royce de Maradona
Alejandro Duchini
Copa Libertadores
Argentinos se trajo un triunfazo de Ecuador