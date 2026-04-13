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Se definen los primeros semifinalistas en la competición europea

Champions League: Atlético Madrid quiere sostener su ventaja ante Barcelona

El equipo de Simeone ganó 2-0 como visitante y resuelve la llave en casa. Además, Liverpool recibe a PSG, que se impuso 2-0 en París.

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid
El Aleti ganó en Barcelona y quiere sostener la ventaja en casa. (Alberto Estévez/EFE)

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