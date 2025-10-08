Con un doblete de su gran figura Mohamed Salah, Egipto se transformó en el clasificado número 19 al Mundial 2026 al vencer 3-0 a Yibuti este miércoles (partido jugado en Casablanca, Marruecos) por la penúltima fecha de las Eliminatorias Africanas.

Será la cuarta participación en la máxima competencia de "Los Faraones" y la segunda de Salah, quien tuvo su debut en Rusia 2018 de la mano de Héctor Cúper (dos partidos, dos goles) y luego no pudo clasificarse a Qatar 2022. El crack del Liverpool, de 33 años, lleva nueve goles en nueve partidos en estas Eliminatorias.

Otro protagonista habitual de la región que quedó al borde de asegurarse el pasaje a la Copa 2026 fue Ghana, que goleó 5-0 a República Centroafricana de visitante y llegó a 22 puntos. Pero como Madagascar (19) también ganó y a domicilio, deberá esperar a la última fecha, el domingo, para festejar a menos que ocurra una catástrofe ya que tiene mucho mejor diferencia de gol (+16 contra +8).

El que complicó un poco su ilusión de debutar en un Mundial fue Cabo Verde con su empate 3-3 en Libia. Los caboverdianos suman 20 puntos, dos por encima de Camerún, que se les acercó con su 2-0 en Mauricio y buscará dar vuelta la historia el lunes en la última fecha de esta zona.

Este jueves podría sacar su pasaje Argelia (19) si vence a Somalía de visitante o si sus perseguidores, Uganda y Mozambique (15), sacan malos resultados en sus respectivos partidos. Los "Zorros del Desierto" volverían a un Mundial después de dos ausencias.