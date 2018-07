Para Tite, entrenador de Brasil, el arquero belga Thibaut Courtois fue decisivo en el vibrante partido en que los europeos eliminaron a la Canarinha por 2-1 y se metieron en las semifinales del Mundial. “Para mí, Courtois hizo la diferencia, estaba iluminado”, dijo el seleccionador brasileño en la rueda de prensa posterior al duelo disputado en el Kazán Arena. “Ellos fueron eficientes. Bélgica tuvo tres finalizaciones y fue efectiva y tradujo en goles sus ocasiones. Tiene jugadores de alto nivel”, destacó el seleccionador brasileño sobre su rival y a continuación señaló: “El fútbol tiene muchas variables, no es sólo el desempeño, marcar puntos y vencer. Tú creas, atacas y te encuentras a un arquero iluminado del otro lado. El fútbol tiene algo de azar, pero no me gusta hablar de suerte porque es una manera de despreciar la competencia”. Además, Tité sugirió que a su equipo no le cobraron un penal en el segundo tiempo sobre el delantero Gabriel Jesus, aunque evitó criticar al árbitro. Y se desmarcó sobre su continuidad en el cargo: “No es momento para hablar de eso”.