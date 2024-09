El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, estuvo de gira por el departamento San Martín, donde supervisó e inauguró obras hídricas, de pavimentación y de seguridad. Recorrió las localidades de General Mosconi, Tartagal y Salvador Mazza, y desde allí destacó que cada uno de los proyectos que están en ejecución o se concluyeron fue gracias a la decisión de la gestión provincial, dado que el gobierno de Javier Milei paralizó la obra pública desde diciembre del año pasado.

Respaldado por intendentes y legisladores del departamento, Sáenz se refirió a la inversión récord que se hizo para solucionar el histórico déficit de agua en San Martín. En el municipio de General Mosconi, acompañado por la intendenta Ana Guerrero, inspeccionó los trabajos de perforación del primer pozo de agua ubicado en el predio del Parque Industrial que beneficiará a más de 1.500 vecinos. Mientras que en Tartagal, bajo la gestión de Franco Hernández Berni, supervisó las obras en el dique El Limón, la cisterna de Güemes y el pozo de Misión Cherenta.

El gobernador aseguró que significó una gran alegría poder ver el avance de las obras, ya que beneficiarán a familias que "esperaron durante tantos años agua". "Por eso a veces le digo a los porteños: no nos conocen, no saben las necesidades que tenemos", cuestionó. No es la primera vez que el mandatario salteño se refiere a la disparidad en la distribución de los fondos nacionales, y con la llegada al gobierno de La Libertad Avanza (LLA) acrecentó el reclamo porque ni bien iniciada la gestión de Javier Milei, la Nación paralizó la obra pública y restringió aportes a las provincias.

En General Mosconi.

Sáenz logró materializar el reclamo a través del Pacto de Güemes, iniciativa presentada en junio ante el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, con el fin de insistir en la entrega de los fondos para la conclusión de proyectos de obra pública para la provincia. Pudo concretar la firma de tres convenios para la reactivación de obras: con la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y el Ministerio de Capital Humano y su Secretaría de Educación. Sin embargo, a fines de agosto el gobernador estuvo otra vez en la Casa Rosada para apurar las obras prometidas, que siguen sin retomarse.



Apuntando a "los porteños", Sáenz les cuestionó que "no saben lo que es quedarse sin agua o no tener agua desde que nació el barrio, como es el caso de (Misión) Cherenta". En el mismo sentido habló de lo que sucedió en Mosconi con la obra de agua, donde "un grupo de exipifianos perforaron y encontraron agua en el mes del Milagro". Dijo que la localidad desde su creación "no tenía agua y hoy la tiene. Y eso lo hicimos porque confiamos en aquellos que saben. Eso me enorgullece y me emociona (porque) lo que esperaba San Martín siempre era el agua".

El pozo de General Mosconi tendrá una profundidad de 320 metros y una producción estimada de entre 25.000 y 30.000 litros por hora. Será el primero en la historia de la ciudad, beneficiando a más de 1.500 vecinos. En esa localidad además se realizó un bypass que posibilitó que la ciudad cuente con servicio de agua las 24 horas desde el 1 de agosto, cuando antes tenían 4 horas por día.

“Que no dejen de hacer obras”

En Tartagal, el gobernador se declaró orgulloso por estar presente en esa ciudad, a donde llegó "con la frente bien en alto" pudiendo decir: "he cumplido con mi palabra", sostuvo. Allí celebró la ejecución de obras de agua, de cloacas y pavimentación, entre otras. "Lo que importa es que cuando algo hace falta en Tartagal, estamos todos juntos peleando por el derecho de los tartagalenses", expresó.

Agregó que cuando medios de Buenos Aires le preguntan si es kirchnerista, libertario o macrista, él responde: "Yo soy salteño hasta los bujes y voy a pelear por los derechos de todos y cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a esta patria chica, que acá tienen un gaucho que nunca va a bajar los brazos y va a seguir peleando por ustedes", afirmó.

El mandatario entregó a los intendentes de Tartagal, Hernández Berni, y de Aguaray, Guillermo Alemán, la finalización de la obra civil del alteo del dique El Limón, y anunció que el lunes comenzará la instalación de las boyas de ultrasonido, que servirán para prevenir el crecimiento de algas. El gobierno salteño recordó que "la provincia finalizó (la obra) con fondos propios, luego de que la Nación retira(ra) el financiamiento". Sobre la obra, sostuvo que le aporta fiabilidad al Sistema Itiyuro, al duplicar el abastecimiento de agua que tiene ese embalse, a partir del recrecimiento de tres metros. Beneficiará a una población superior a los 100.000 habitantes.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, recordó que el proyecto había sido comenzado por la administración nacional y llegó a ejecutar el 25%, por lo que la provincia se hizo cargo del 75% de obra restante.



Sáenz también inauguró la cisterna de Villa Güemes, que comenzó a funcionar a principios del mes, y produce 4.500 metros cúbicos, duplicando la capacidad de almacenamiento, con la consiguiente mejora del servicio a vecinos y vecinas de la zona centro y oeste de la ciudad. Nuevamente destacó que el proyecto fue financiado por la provincia. “Lo que esta cisterna significa, no se ve, está abajo y costó mucho. Pero cuando abran la canilla de sus casas se darán cuenta que este trabajo no fue en vano”, aseguró.

El gobierno provincial informó que junto a la empresa Aguas del Norte comenzaron un programa de obras para cambiar la matriz de abastecimiento en el departamento San Martín. Refirió que el objetivo es que no se dependa en un 80 por ciento del Sistema Itiyuro y un 20 por ciento de pozos profundos, sino que se consolide una relación de 50 y 50 por ciento de cada sistema.

Además, el gobernador supervisó la obra del pozo N° 4 Misión Cherenta, al este de la ciudad. Aseguró que beneficiará directamente a 3.500 habitantes de Misión Cherenta, el barrio Tomás Sánchez y Parcela 37, más Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza y Parcela 41. El gobierno provincial retomó en abril los trabajos de avance de esta obra, que había sido paralizada por la Nación. Actualmente están en su tramo final y se beneficiará a la zona este y sur de la ciudad, con una producción aproximada de 30.000 litros por hora.



En Tartagal también culminó la pavimentación e iluminación de 25 cuadras de Villa Saavedra. El gobernador deseó que “los gobernadores que vengan no dejen de hacer obras, porque el departamento San Martín viene sufriendo desde que nació. Estamos devolviéndole lo que tanto le dio a toda la Argentina con obras de envergadura e históricas”, expresó.

La lucha contra el comercio ilegal

En su recorrida por el departamento San Martín, el gobernador también visitó el municipio de Salvador Mazza, en el límite norte del país, donde supervisó la obra de un puesto que "posicionará a Salta como una provincia referente en el control del comercio ilegal, ya que muy pocas cuentan con esta infraestructura". Destacó la importancia de los controles en ruta, especialmente en una provincia como Salta, con fronteras internacionales.

El nuevo puesto de control estará ubicado en la curva Caraparí y en él se desempeñará personal de la Dirección General de Rentas, la Gendarmería Nacional y de la Municipalidad de Salvador Mazza. "Este puesto de control es fundamental para fortalecer la lucha contra el comercio ilegal, que daña a nuestra economía y a sociedad", afirmó el gobernador, quien volvió a recordar que el proyecto se está ejecutando con fondos provinciales.

La construcción del puesto de control forma parte de un plan integral del gobierno de Salta para combatir el comercio ilegal: “Será un puesto de control de primera categoría, con tecnología, incorporando un escáner para observar con mayor detalle qué es lo que incluyen los camiones dentro de sus acoplados”, reseñó el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, quien también acompañó la recorrida.



El ministro destacó que la provincia invierte $1.600 millones en esta obra, que tiene un avance del 40%. Tiene plazo de un año de duración y consiste en un proyecto de 15.167 metros cuadrados con una entrada para los camiones y vehículos, oficinas para agentes de la DGR, Gendarmería y control municipal.

Por su parte, la directora general de Rentas de la provincia, Mercedes Uldry, explicó que en el puesto estarán todas las oficinas pertinentes del organismo, más Gendarmería, control municipal y de cualquier otro organismo que, de acuerdo a su competencia, deba asentarse en la ruta para el control correspondiente, como la AFIP, la Aduana o control fitosanitario. “Los controles marcarán un antes y un después para determinar la trazabilidad del comercio que ingresa /egresa de la provincia”, dijo la funcionaria.

Para reforzar la supervisión del comercio ilegal, en la obra se previó una entrada para los camiones y otros vehículos. Tendrá dos balanzas de pesaje, un galpón para resguardar o decomisar la mercadería; área de descanso para camioneros; playa de camiones con sanitarios y viviendas de tres dormitorios para los inspectores y los colaboradores públicos.

De la recorrida también participaron el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho; el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente; el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún; el intendente Hernández Berni, autoridades de Gendarmería y legisladores provinciales.