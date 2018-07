El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell’Acqua, fue confirmado ayer al frente de la conducción de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (Ieasa), la compañía estatal que maneja los activos de la ex Enarsa, en reemplazo de Hugo Balboa, quien renunció. Horas más tarde también anunció su alejamiento el subsecretario de Hidrocarburos, Marcos Pourteau. Son parte del reacomodamiento de fichas en los casilleros libres que va dejando el despido de Juan José Aranguren como ministro de Energía. Según confirmaron fuentes oficiales, Dell’Acqua mantendrá la presidencia en ambas empresas estatales -no explicaron el motivo-, pero el día a día en la aerolínea de bandera estará a cargo del gerente general de la compañía, Abbot Reynal, ex coordinador de Enlace Ministerial en la Jefatura de Gabinete y persona de confianza del vicejefe Mario Quintana. Desde Aerolíneas aseguraron que la empresa está siendo manejada en los hechos por Reynal desde diciembre pasado, cuando fue designado como gerente general. Al frente de Ieasa, Dell’Acqua se encargará de realizar todas las importaciones de GNL y gestionar la venta de las centrales eléctricas Ensenada Barragán y Brigadier López, además de las represas de Santa Cruz y el gasoducto del Nordeste.

En diciembre pasado, a través de un decreto, se autorizó al Ministerio de Energía, en su calidad de accionista mayoritario de las sociedades Energía Argentina (Enarsa) y Emprendimientos Energéticos Binacionales (Ebisa), a fusionarlas en Ieasa. En ese acto se instruyó a Energía a impulsar las medidas a fin de desprenderse de las participaciones accionarias de determinadas centrales de generación eléctrica. La empresa estatal quedó así a cargo de administrar los contratos vinculados con la compra de gas licuado y el gasoil para abastecer las centrales eléctricas, además del estudio, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos y obras del sector, entre otras tareas. El Estado detenta el 53 por ciento del paquete accionario de Ieasa.

Con la renuncia forzada de Aranguren, otros funcionarios bajo su ala acompañaron el alejamiento del ex CEO de Shell. Ayer fue el turno de Balboa y, horas después, se sumó Pourteau, aunque su alejamiento se hará efectivo en los próximos días. Dell’Acqua, quien en diciembre de 2016 reemplazó a Isela Costantini como presidenta de Aerolíneas, mantendrá su cargo pero no cobrará por ese puesto sino como director de la compañía. Mientras tanto, fue elegido por el actual ministro de Energía, Javier Iguacel, al frente de Ieasa. Según dejaron trascender desde esa cartera, la elección de Dell’Acqua responde a su experiencia de 35 años en el área de infraestructura para el sector energético en el Grupo Techint. Al momento de pasar a conducir Aerolíneas se desempeñaba al frente de Intercargo.

En la reunión de presentación como presidente del Grupo de Bandera (Aerolíneas y Austral) ante los empleados, Dell’Acqua había reconocido que no sabía nada del negocio aerocomercial. Un año después, en diciembre último, el Gobierno designó como gerente general a Reynal en reemplazo de Pablo Miedziak, quien se alejó del cargo luego de que renunciara Costantini. Reynal estaba hasta ese momento como Director del Área Económico Financiera. De esta manera, la dupla de los vicejefes coordinadores de Gabinete, Quintana y Gustavo Lopetegui, vuelve a imponerse en el manejo de la línea de bandera por encima del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.