Unos 2000 abogados y abogadas argentinos y extranjeros presentaron hoy una carta para apoyar el proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y exhortar a los senadores a que conviertan la iniciativa en ley. En el texto, los especialistas en Derecho aseguran que el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que comienza hoy a debatirse en el Senado es compatible con nuestra Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

“Reconocer y garantizar el aborto legal, seguro y gratuito es el camino de la justicia, la igualdad y la libertad”, enfatizaron en la misiva firmada, entre otros, por el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, el referente del radicalismo y ex integrante del tribunal del Juicio a las Juntas, Ricardo Gil Lavedra, el sociólogo y jurista Roberto Gargarella, la ex camarista María Laura Garrigós de Rébori y la abogada feminista Nelly Minyersky.

En el texto, los firmantes sostienen que la dilación de la sanción del proyecto de la IVE “pone en peligro la vida y la salud de muchísimas mujeres y personas con capacidad de gestar”, al enfatizar la existencia de los abortos clandestinos en el país. “No se trata de discutir ‘aborto sí’ o ‘aborto no, el Senado debe decidir si en Argentina habrá abortos seguros o inseguros, legales o clandestinos. Reconocer y garantizar el aborto legal, seguro y gratuito es el camino de la justicia, la igualdad y la libertad”, finaliza la carta.

Además de Zaffaroni, Gil Lavedra y Gargarella, adscribieron a la carta reconocidos juristas nacionales y extranjeros. Entre los argentinos, Nelly Minyersky, Mónica Pinto, Aida Kemelmajer, Alicia Ruíz, Horacio Corti, Andrés Gil Domínguez, Cecilia Grosman, Gabriela Vázquez, Marisa Herrera, Alberto Binder, Marcelo Alegre, Paola Bergallo, Hernán Gullco, Martín Böhmer, Fabián Salvioli, Manuel Garrido, María Elena Barbagelata, Mariela Belski, Pedro Paradiso Sottile, entre otros.

Por su parte, la misiva también cuenta con las firmas de Karen Atala (jueza, Chile), Tamar Pitch (profesora de la Universitá di Perugia, Italia), Salo de Carvalho (profesor de la Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil), Encarna Bodelón (profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, España), Antonio Baylos Grau (catedrático de la Universidad de Castilla- La Mancha, España) e Isabel Jaramillo (profesora titular de la Universidad de Los Andes, Colombia). Los abogados extranjeros resaltaron en otro comunicado, también publicado por el colectivo de letrados, su “preocupación por la falta de reconocimiento pleno de los derechos en Argentina”.