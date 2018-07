Por unanimidad, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 8 de Lomas de Zamora emitió una sentencia condenatoria hoy sobre Daniel Lagostena por el crimen y la desaparición Érica Soriano, vista con vida por última vez el 20 de agosto de 2010. El cuerpo de la víctima nunca fue encontrado.

El próximo viernes los jueces darán los fundamentos de la sentencia e informarán la cantidad de años de prisión que recibirá el condenado. La fiscalía y la querella pidieron 25 años.

Lagostena había llegado al juicio, iniciado el 4 de junio pasado, como acusado de "homicidio simple en concurso ideal con aborto en contexto de violencia de género".

Marcelo Mazzeo, abogado de la familia, dijo que la expectativa es que se tome en cuenta los agravante y se le dé la máxima pena contemplada en un "homicidio simple", que es de entre 23 y 25 años de prisión. "No sabemos cómo la mató, ni con qué la mató, pero si que la mató", resaltó el letrado, que además sostuvo que Lagostena incurrió en "violación contra los derechos de la mujer, destruyó el cuerpo de Érica y ocultó pruebas".

Durante el proceso, el ahora condenado declaró que su relación con ella era “normal y buena” pero que no recordaba el motivo de no haberla llamado al celular cuando ella abandonó la casa en la que convivían. “No sé qué pasó con Erica y el bebé, no puedo ponerlos en una lista de enfermos o fallecidos”, había asegurado ante el Tribunal frente al que se declaró inocente.