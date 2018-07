La novela de la permanencia de Jorge Sampaoli al frente de la Selección Argentina tuvo ayer un nuevo capítulo, que promete no ser el último. El de ayer comenzó con la inesperada presencia de Claudio Tapia, presidente de la AFA, en el predio de Ezeiza. El directivo se encontró con el entrenador –quien trabaja en el rearmado de su cuerpo técnico– y en ese encuentro, éste le hizo saber que si no colaboran para que tenga un equipo competitivo, él no dirigirá a la Selección Sub 20 en el torneo de L'Alcudia, que se iniciará el próximo 28 de julio y se extenderá hasta el 8 de agosto.

Sampaoli le había manifestado el lunes pasado a Tapia y a Daniel Angelici, titular de Boca y vice de la AFA, que él se haría cargo de dirigir al equipo juvenil, ante la renuncia de Sebastián Beccacece, quien era el designado para esa tarea. A la AFA no le quedó más remedio que aceptarlo porque, por contrato, dirigir a la Sub 20 es una competencia del cuerpo técnico de la Selección mayor e impedir que Sampaoli lo hiciera significaría incumplir el contrato y darle a Sampaoli un argumento legal si es que la AFA decide, finalmente, prescindir de sus servicios. Ayer Sampaoli expuso que sigue en pie su compromiso, pero lo condicionó a que desde la dirigencia hagan el esfuerzo para que los clubes cedan todos los futbolistas que él pretende. Si no se logra, la intención del técnico es que Lionel Scaloni se haga cargo del equipo juvenil. Como el certamen Sub 20 no es oficial, algunos clubes argentinos y otros del exterior como el Inter, donde juega Facundo Colidio, hicieron saber que pretenden no ceder a los posibles citados.

El planteo de Sampaoli no fue bien recibido por Tapia y el nuevo desencuentro generó múltiples especulaciones. Sin embargo, Sampaoli no tiene pensado dar un paso al costado y en caso de que la conducción de la AFA pretenda echarlo, hizo saber que deberán sentarse a negociar con su abogado y representante. En ese sentido, Fernando Baredes llegará mañana al país para estar junto al casildense pero no tiene previsto reunirse con ningún directivo de AFA salvo que lo convoquen.

En busca de una revancha, Sampaoli planea sumar sólo un ayudante de campo a pesar que tuvo cuatro bajas: Sebastián Beccacece, Nicolás Diez, el preparador físico Martín Bressán y el analista de videos Francisco Meneghini. Si bien en primera instancia trascendió que Sampaoli quería incorporar al español Juan Manuel Lillo, quien ya trabajó junto a él en dos ocasiones, es poco probable que opte por un colaborador extranjero. Con este escenario, el casildense evalúa diversas opciones de argentinos para sumar a su staff técnico, con un tema presupuestario que lo limita. Es que desde AFA le marcaron que no hay un elevado monto disponible, por lo que el que arribe deberá amoldarse al presupuesto.