Un tribunal de Alemania aprobó ayer la entrega del ex presidente catalán y líder independentista, Carles Puigdemont, a España. El tribunal alemán Schleswig-Holstein decidió ayer que la extradición será solo por el presunto delito de malversación de fondos públicos,y rechazó el supuesto delito de rebelión,un cargo más grave y que está penado con hasta 30 años de cárcel.

Con este fallo, el tribunal Alemán niega que durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, Puigdemont haya incurrido en el delito de rebelión debido a que el tribunal consideró que las actuaciones de los independentistas catalanes no alcanzaron la magnitud de la violencia necesaria. “En el caso de Carles Puigdemont, se considera admisible la entrega por el delito de malversación de dinero público, pero se considera inadmisible la entrega por rebelión”, señaló el comunicado del Tribunal que también resolvió que el político independenstista, que reside actualmente en Alemania, siga en libertad. El fallo descartó también la culpabilidad de Puigdemont por perturbación del orden público y la figura de “instigador intelectual”.

Asimismo, el tribunal rechazó que el líder catalán pueda ser un perseguido político en España precisando que el Estado español, pertenece a la “comunidad de valores y al sistema jurídico común de la unión europea”.

“El Senado da por hecho que los tribunales españoles respetarán este principio y que, por ende, una vez que el encausado Puigdemont haya sido entregado por el cargo de corrupción, no lo perseguirán también por el cargo de rebelión” explica el dictamen.

Después de conocerse el fallo judicial, la defensa del ex presidente catalán, adelantó que apelará la decisión de la Justicia alemana en Tribunal Constitucional Federal,situado en Karslruhe, para evitar la extradición por malversación. “Mañana anunciarémos un recurso y pediremos la suspensión”, dijo el abogado Gonzalo Boye. Según el letrado, la defensa tiene 30 días para presentar el recurso y no hay plazo para que el tribunal alemán lo resuelva, lo que podría prolongar el proceso. El abogado de Puigdemont aseguró que habló con el ex presidente, y negó que estuviese en custodia policial o que esté previsto ese paso. “Está tranquilo, contento, como debe estar, es un primer paso muy relevante para la causa que se sigue en España” dijo Boyce.

El ex presidente catalán celebró la decisión de Alemania vía Twitter al entender que con la medida se ha “derrotado la principal mentira de España”. A su vez, mediante un video exigió la puesta en libertad inmediata de los independentistas que permanecen en prisión previsional en España. “Si la justicia europea, como ha pasado en Alemania, como pasará en Escocia y en Suiza cuando se dé la oportunidad, no percibe el grave delito de rebelión, que requiere el uso de la violencia y de armas,¿por qué la Justicia española continúa manteniendo a la gente en la prisión por un delito inexistente?”, razonó.

Por su parte, Pedro Sánchez también se manifestó sobre los hechos. “Las resoluciones judiciales “no se califican, se respetan, lo importante es que las personas involucradas en los hechos que ocurrieron en el último semestre del año 2017 sean juzgadas por los tribunales españoles y esto va a ocurrir”, aseveró Sánchez al término de la cumbre de la OTAN.

Puigdemont, quién esta procesado en España por rebelión y malversación de fondos públicos, por el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena, fue detenido por la policía alemana el 25 de marzo poco después de que cruzara la frontera con Dinamarca en su camino hacia Bélgica. Tras pasar 12 días en prisión, los máximos jueces regionales resolvieron dejar al político independentista en libertad a la espera de que el tribunal alemán, tomase una decisión sobre su entrega a España.