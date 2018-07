Luego del nuevo revés judicial, la diputada macrista por Chaco Aída Ayala aseguró que aún no corresponde su desafuero en la Cámara baja porque supuestamente su pedido de detención todavía no está firme. “La Cámara de Casación anuló la sentencia que revocó la decisión por la que se había denegado la exención de prisión presentada por mis defensores, para evitar la detención que arbitrariamente había ordenado la jueza Niremperger”, afirmó Ayala a través de un comunicado. A diferencia de cómo actuó en el caso de Julio De Vido, el macrismo viene haciendo todo lo posible por no avanzar en el desafuero de la diputada chaqueña que significaría su inmediata detención. “En la actualidad, tal como lo sostuvo la Cámara de Casación, tanto el procesamiento, como la prisión preventiva, deben ser revisadas por la Cámara de Resistencia”, insistió ayer Ayala.