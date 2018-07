El ex presidente Eduardo Duhalde consideró que “la situación de caos” que atraviesa el país por la crisis económica y social es consecuencia de "la soberbia muy evidente" del presidente Mauricio Macri, a quien calificó de "cabeza dura” por no evaluar distintas alternativas para cambiar de rumbo. “Habla de diálogo, pero con el único que dialoga es con el espejo”, disparó.

"Cree que como tiene el cargo más importante ya lo sabe todo, y habla de consenso, de acuerdo, de diálogo. Pero dialoga con el espejo", puntualizó el ex gobernador bonaerense, para quien "el problema no es solamente el Gobierno” que no dialoga, “sino también de la oposición".

Durante una entrevista con AM 1420, Duhalde redobló las críticas al jefe de Estado. Dijo que Macri "cree que sabe todo”, que “se enoja, critica y acusa a la oposición de desestabilizante, pero después reconoce que tenían razón".

"La situación es caótica, muy muy difícil y no le veo uñas de guitarrero al Presidente para manejar esta situación", manifestó y como ejemplo de la impericia de la gestión de Cambiemos citó el impulso que le dio al debate sobre la legalización del aborto. “A ningún país se le ocurre poner en discusión temas que dividen en momentos de crisis, es absurdo", sentenció.