Una sargento ayudante del Servicio Penitenciario denunció en Cerrillos, al sur de la ciudad de Salta, que su ex pareja, actual funcionario local, la hostigaba de manera sistemática tanto física como psicológicamente. El denunciado es el ex concejal y actual secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de esa ciudad, Rolando Méndez Lobo. Cansada de la violencia a la que estuvo expuesta, Norma Mollo, quien se desempeña como sargento ayudante del Servicio Penitenciario, decidió hacer la denuncia luego de haber sufrido en más de una oportunidad maltratos físicos y psicológicos por parte del acusado, de 57 años. En sus declaraciones, la mujer, además de confirmar haber sido víctima de violencia de género, también señaló que llegó a ser apuñalada por su ex pareja, pero no se atrevió a denunciarlo en ese momento. La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal de esa localidad, a cargo de Federico Gabriel Portal, el Juzgado de Garantías número 5 y el Juzgado de Violencia Familiar número 1. A raíz de lo consultado con el doctor Portal, solicitaron que se adjunte en la causa el certificado que realizó el médico legal tras haber analizado y estudiado a la víctima. Tras la denuncia y los primeros movimientos protocolares por parte de la Justicia, desde el Juzgado de Garantías 5 ordenaron la detención del funcionario comunal. En tanto, desde el Juzgado de Violencia Familiar solicitaron consigna policial fija para resguardar la integridad de la denunciante.