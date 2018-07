Cristian “Pity” Alvarez fue trasladado a una unidad médica de la cárcel de Ezeiza porque “tuvo un problema con la presión” derivado de la abstinencia ocasionada por su adicción a las drogas. Sebastián Quijeiro, abogado del músico, informó lo sucedido y afirmó que solicitará la “suspensión del proceso” porque desde que Alvarez ingresó en el penal “está sedado con una dosis muy fuerte, no se mueve, no habla”. El letrado sostuvo que el penal de Ezeiza no cuenta con “la aparatología necesaria” para tratar los problemas de adicción que tiene el ex líder de Viejas Locas. “Por el momento no hay ninguna estrategia, es un juicio largo y pasaron dos o tres días. A nivel procesal se va a pedir una suspensión del proceso hasta que esté en condiciones, porque no puede firmar un papel o declarar”, explicó. Alvarez está preso desde el viernes, acusado de asesinar de al menos tres disparos a Cristian Díaz.