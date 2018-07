Bien se dice que pueblo chico, infierno grande. A medida que en las ciudades del interior bonaerense radios y portales de noticias revisan la lista de aportantes a la campaña de Cambiemos, decenas de funcionarios y concejales PRO salen a aclarar que fueron incluidos falsamente como donantes, o en el caso de haber aportado lo han hecho con sumas mucho menores de las que figuran. “La situación es muy burda. Yo, por ejemplo, como precandidato a intendente aparecí como que di 50 mil pesos, y Jorge Macri, que era precandidato de San Isidro, está con el mismo importe. Eso da una idea de que no tiene ningún grado de seriedad. Han hecho una carga masiva de datos”, se indignó el ex candidato a intendente de Cambiemos de Lobería y actual gerente del Anses local, Marcelo Fioramonti.

Según el funcionario, hay 81 municipios de la provincia de Buenos Aires en los que la lista completa que participó de las PASO 2015 figura como aportante. “Evidentemente hay algo que no cierra”, comentó: “Sería mucha casualidad que todos hubieran puesto el mismo importe”, como efectivamente aparece declarado.

Entrevistado por Radio Ciudad, de Lobería, Fioramonti dijo que no le veía sentido “a que se tire este baldazo de barro arriba de todos nosotros”, por lo que quería hacer las aclaraciones del caso. También adelantó que pidieron a Cambiemos que se investigue quién fue el responsable.

“Ahí hubo un cálculo matemático: como yo era candidato a intendente, pusieron que aporté 50 mil; el primer candidato a concejal 38 mil... es una cosa muy burda que no resiste el menor análisis y no coincide con lo que pudieron haber sido los aportes de campaña de cada lugar. Acá hay algo que se tendría que investigar”.

Fioramonti agregó que “invertimos dinero, pero no en los números que ellos ponen”. Según la rendición de cuentas que presentaron en el distrito, desde 2014 hasta terminado el ballottage de 2015, en la campaña de Lobería por el alquiler de un local, sus servicios y la totalidad de los gastos de publicidad gastaron 145 mil pesos. El número que figura aportado a la campaña entre 16 ex candidatos de la localidad es tres veces más alto, de 437 mil pesos. El ex candidato, junto a los demás integrantes la lista de Cambiemos, pidieron explicaciones a las autoridades del partido. “Nacimos en Lobería, vivimos en Lobería y yo voy a morir en Lobería (...) Queremos salvar el buen nombre y honor de cada uno de nosotros”.

También hubo desmentidas similares de candidatos de Cambiemos en Pinamar, Villa Gesell y Azul. En General Villegas, Martín Micucci, integrante del bloque UCR-Cambiemos, dijo que se enteró de que figuraba como aportante porque “un amigo me mandó un chiste preguntándome si tenía 38 mil pesos para prestarle ya que, según el informe, es la suma que yo aporté. Esto es embarrarnos de vergüenza, es una gran desilusión”.

El concejal de Monte Hermoso Julio Coño (Cambiemos) negó a la FM Altos, de Bahía Blanca, haber aportado 38 mil pesos. “La gobernadora no nos atiende. Tampoco hemos podido hablar con nuestros referentes a nivel provincial y seccional. No atendieron a ninguno de los concejales”, denunció.

Varias denuncias señalan que las listas completas de candidatos figuran aportando alrededor de 500 mil pesos por localidad. Según publicó el diario regional El Mensajero de la Costa, los integrantes de la lista de Cambiemos en Villa Gesell en el 2015 figuran aportando, en total, 458 mil pesos, y los de General Madariaga más de 400 mil.

Ante la aclaración que hizo el ex candidato Adolfo Palomeque sobre que no habían aportado nada, el titular de la UCR local, Marcos Jovanovic (actualmente concejal), argumentó –entrevistado por Radio Tuyú– que en 2015 el centro de campaña de Cambiemos les solicitó a cada una de las agrupaciones o partidos locales fondos para el financiamiento de la candidatura de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

“Al conformar una lista, si yo invito a un apartidario (como Adolfo Palomeque) y le digo ‘queremos que seas candidato en las PASO, pero tenés que aportar 38 mil pesos’ nadie querría participar”, señalo el dirigente radical. En una candorosa justificación, agregó que ellos “giraron al Comité provincia” fondos de “simpatizantes de Cambiemos” y que “el error que debió haber cometido esta gente fue haber distribuido estos ingresos en los 18 o 20 nombres de las listas, en lugar de habernos dicho (que se informara sobre) cada persona que nos fue dando dinero”.