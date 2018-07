Un grupo de madres y padres de niños y adolescentes con discapacidades presentó ante la Justicia un amparo colectivo contra IOMA, la obra social de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, para exigir que se reactiven las prestaciones terapéuticas y de acceso a medicamentos que fueron “recortadas” ante la “falta de pago de cuatro y ocho meses” a los prestadores. Vivimos en la permanente zozobra debido a que peligra la continuidad de los tratamientos de nuestros hijos”, advirtió Mirta Catalano, una de las denunciantes.

La presentación fue hecha el 11 de julio pasado ante el Tribunal Criminal 2. “Fue un trabajo en equipo que nos llevó meses”, destacó Catalano, cuyo hijo tiene un tratamiento que requiere la atención de un acompañante terapéutico, otro ocupacional, un psicólogo, kinesiología y transporte. “Todo por indicación médica” y con un costo que no podría afrontar sin la obra social.

Según dijo, la razón por la que atraviesan esta situación es “porque IOMA no paga en tiempo y forma” los aranceles a farmacias, clínicas y profesionales de la salud que también se traduce en “demoras” en las autorizaciones de tratamientos y transportes para las escuelas a la que asisten esos chicos y chicas.

“Hay prestadores que hace ocho meses que no cobran y los que mejor están tienen una demora de cuatro meses”, aseguró Catalano, para quien esta situación “conlleva al abandono de persona” porque “al no tener transportes, los chicos no pueden ir a las terapias ni a las escuelas”. Esto podría caberle a la obra social una denuncia con esa figura penal.

Durante una entrevista radial, la mujer contó que en varias oportunidades mantuvo reuniones con las autoridades de la obra social bonaerense y aseguró que “lo que siempre nos dicen es que la plata está”. La última fue con Marcelo Lacedonia, titular de la delegación de Mar del Plata. “Nos dijo que el problema es por un cambio en el sistema de gestión de la administración pública bonaerense, un nuevo software”, relató.

También contó que en marzo pasado se acercaron hasta el retiro espiritual que los funcionarios de Cambiemos hicieron en la quinta presidencial de Chapadmalal y que allí le entregaron una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal. Luego de esto “nos recibió el ministro de Salud, Andrés Scarsi, y nos prometió que se iba a ocupar del tema. Esto fue en marzo. No tuvimos ninguna respuesta”.

El amparo colectivo fue hecho en la ciudad de Mar del Plata “y si tenemos sentencia favorable se aplicaría a todos los beneficiarios de IOMA, por eso es importante que nos acompañen”, concluyó Catalano.