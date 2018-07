Tras la carta de repudio al Fondo, otros dirigentes del peronismo ampliaron sus críticas

Más rechazos al acuerdo con el FMI

Si bien Sergio Massa no firmó la carta, sus colaboradores aseguraron que no acompaña el programa de ajuste que prevé el acuerdo con el FMI. En tanto, el bloque del Peronismo Federal dijo que no se expedirá sobre el convenio.