A 48 horas del debut de River en los 32avos de Copa Argentina ante Central Norte de Salta, el entrenador Marcelo Gallardo romperá el silencio de un mes que se impuso cuando inició la pretemporada del plantel en Orlando, en pleno Mundial. Tras la salida de Jorge Sampaoli de la Selección, el nombre del Muñeco apareció como posible sustituto del casildense, situación que se acentuó con la chance de que Alejandro Sabella sea director general de selecciones. Sin embargo, el dirigente Daniel Ferreiro, vocero del presidente Claudio Tapia, anunció a través de un tuit que la AFA no tiene pensado contratar a un técnico local para dirigir a la Argentina.

Desde el pasado 24 de febrero, cuando cayó 1-0 ante Vélez en Liniers, que no pierde. Es decir que de la mano de Gallardo, que tras cuatro años y ocho títulos es el entrenador más exitoso de un club de Primera en los últimos años, River lleva en la actualidad un semestre invicto entre competencias locales, internacionales e incluso amistosos de preparación. Además es el único club de la Superliga que no sumó refuerzos hasta el momento.

Semejante presente le daba a Gallardo luz verde para arribar a la Selección para archivar rápidamente el deslucido ciclo de Sampaoli en Rusia 2018. Y el mundo millonario salió a hablar. “Si lo quieren, tienen que hablar directo con él. River no es el dueño de Gallardo, tiene libertad de decidir. No hay cláusulas o castigos. El está feliz con el proyecto, que va más allá porque si pierde 20 partidos seguidos, no lo voy a echar”, aseguró el titular Rodolfo D’Onofrio. “Está en el lugar que quiere y es parte de un proyecto”, dijo el capitán Leonardo Ponzio. “Tiene mucho respeto por River y le sería difícil tomar una decisión”, opinó Lucas Pratto. Hasta el titular de Boca, Daniel Angelici, contrapunto de Chiqui Tapia –que quiere repatriar a Néstor Pekerman de Colombia–, hizo pública su simpatía por contar con Sabella como manager, lo que a podría tentar a Gallardo. Pero éste no parece comulgar con las actuales políticas de conducción en AFA.

“Además de no haber hablado con nadie aún, esta AFA no se sentaría a conversar con un técnico que trabaje en un club de nuestros torneos, con contrato vigente”, escribió Ferreiro. A partir de estos dichos, el Muñeco quedaría fuera de carrera para reemplazar a Sampaoli. Tal vez él mismo lo dilucide hoy, cuando enfrente las preguntas de los periodistas.