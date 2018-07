Aeropuerto

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich habló sobre las obras del Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas. En vez de opinar sobre lo que realiza la Provincia debería encabezar un ministerio que federalice los recursos y que no le dé la espalda a los santafesinos.

Sería hora que bajara el tono de la soberbia y mirara un poco la realidad social y económica del país, con ajustes y la obra pública nacional parada. Debería tomar conciencia que de todas las obras que anunció para Santa Fe no empezó ninguna. En casi 3 años de gestión del gobierno de Macri aún no logran terminar la avenida Circunvalación, por poner uno de los tantos ejemplos. Eso sí es incapacidad de ejecución.

Sobre nuestro Aeropuerto, es verdad que ha aumentado la recaudación, que la política aerocomercial ha mejorado la frecuencia de vuelos y conexiones, pero en cuanto a obras, la Nación no federaliza los recursos. Cada tanto leo noticias en las que el ministro anuncia obras millonarias para los distintos aeropuertos del país, pero siempre se olvida de una provincia. La muestra más clara de que no han puesto un peso en Santa Fe es que a la hora de inaugurar las obras no hubo ningún funcionario de la Nación, ni siquiera para la foto.

Todas las obras las hemos hecho con recursos propios de la provincia de Santa Fe o del Aeropuerto, que se encuentra muy bien administrado. Las obras de ampliación de la plataforma ya están terminadas y está comenzando la construcción de la nueva terminal. En tiempos en los que se escucha desde Nación hablar de recortar la inversión en la obra pública, puedo asegurar que Santa Fe no solamente no recorta sino que, por decisión del Gobernador Miguel Lifschitz, se invierte más de lo que estaba previsto, porque es el compromiso que nos han dado los santafesinos en las urnas.

Con la política de ajuste que se aplica en el país, intentar dar cátedra de cómo administrar una provincia es totalmente irrisorio, más cuando en Santa Fe no se han parado obras sino al contrario, se trabaja activamente en los barrios acompañando a los jóvenes con programas de inclusión, apostando a la educación y a que los pibes no abandonen los estudios

Joaquín Blanco

Diputado del Bloque Socialista - FPCyS