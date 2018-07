La AFA y su meta de contar con un predio en Marbella van en serio. La ciudad de los multimillonarios, la ostentación y el lujo que gobernó Jesús Gil y Gil entre 1991 y 2002, será la sede del llamado Departamento Europa de la asociación que preside Claudio Tapia. Ya se redactó una carta de intención para que los jóvenes futbolistas argentinos que juegan en España, Italia y otros países cercanos, puedan alojarse y entrenarse en la Costa del Sol cuando se requiera. Una zona turística de temperaturas agradables todo el año donde se levanta el predio que pertenece a la empresa Football Impact. El principio de acuerdo -resta que lo apruebe el Comité Ejecutivo-, fue presentado en la página oficial de la AFA bajo el título “Proyecto en Marbella”. Una idea del agente de partidos FIFA Guillermo Tofoni, quien además sugirió realizar un censo de juveniles. Estima que llegarían a mil los que están desperdigados por diferentes clubes y de cuya actualidad no se tienen demasiados rastros.

Cuando se conoció el proyecto, César Luis Menotti alzó la voz. Su crítica no pasó inadvertida. El técnico se indignó por lo que presumía una inversión innecesaria del fútbol argentino en un lugar costoso. La filtración del audio con la conversación privada en que se quejaba lo sublevó por segunda vez. “No sé para qué sirve. Es un disparate. Mejor tener una casa en Jujuy o Salta para entrenar que en Marbella”, ratificó después de lo que había comentado sin la información completa: “Es terrible esto, me da vergüenza, me dan ganas de irme a la mierda, de irme a vivir a Uruguay. Esto no se puede aguantar. ¡Gastaron una fortuna en un predio en Marbella!”.

La iniciativa conjunta que irritó al entrenador campeón mundial del ‘78 la aclaró Tofoni: “La AFA va a crear un departamento oficial europeo para censar jugadores, con alguien que trabajará desde allá. Mi tarea es conceptual. Yo no voy a ser contratado ni voy a cobrar un peso. La idea es que esto se pueda replicar en otros países, en Asia, en Africa. Estoy creando un modelo de negocios que no existe acá, no lo hizo nadie”. El empresario dijo que la asociación tampoco desembolsará dinero por el uso de las instalaciones del Marbella Football Center. Y agregó que le explicaría de qué se trata a Menotti: “Si AFA tuviera la plata no compraría un predio en Marbella. Y si contara con ella y lo hiciera, el Flaco tendría razón. Pero no si lo comprara, si apenas lo alquilase”.

La compañía de los españoles Andrés Roldán Conejero y Juan Enrique Pérez Serichol promocionó la presencia de Tapia en el centro de entrenamiento en su página corporativa: “El motivo de dicha visita ha sido establecer una posible colaboración para la fundación de una sede de reclutamiento y entrenamiento de la AFA en España. Esta sede sería el centro neurálgico para la captación, asesoramiento y entrenamiento de las jóvenes promesas argentinas que residen en Europa. Así culmina una serie de conversaciones y reuniones que tuvieron como inicio junio del 2017”.

La descripción del lugar corrió por cuenta de la AFA: “El imponente centro está anclado en Marbella, a 60 kilómetros del aeropuerto de Málaga. Cuenta con cuatro campos de 11 de césped natural, dos canchas de nueve también de grama natural, gimnasio de última generación, vestuarios de primerísimo nivel, salas de reuniones y todas las comodidades para desarrollar una gran preparación”. Una foto de Tapia con el malagueño Mario Bombarelli del staff de Football Impact completaba la información. Un tanto llamativa si se toma en cuenta la actualidad de la AFA. Tiene conflictos en varios frentes y una crisis derivada de la prematura eliminación en el Mundial y el despido del técnico Jorge Sampaoli. Como que no era el momento propicio para difundir el acuerdo.

Tofoni insiste en que “no hay nada extraño, esto es transparente ciento por ciento”. El complejo que han utilizado clubes de varios países de Europa, desde el Liverpool al Sevilla en el primer nivel, hasta el Alcorcón español o el Hamiltom Academical FC de Escocia, e incluso el Shabab Al-Ahli Dubai FC del emirato, ya fue ploteado en su entrada con escudos de la AFA.

La parte no visible del acuerdo contempla los beneficios futuros que sacarían los empresarios españoles. Por ejemplo, escuelas de fútbol franquiciadas bajo la marca de la asociación que preside Tapia, el merchandising y la réplica en otros lugares del modelo que establecieron las partes. Tofoni confiesa que le gustaría repetir la experiencia con países exportadores de jugadores como Brasil, Colombia y hasta México, en este último caso con una sede en Estados Unidos.

Football Impact es una sociedad que se constituyó el 30 de marzo de 2005 en Marbella, está inscripta en el registro Mercantil de Málaga y tiene como objeto “la representación, promoción y patrocinio de deportistas de cualquier modalidad deportiva; la explotación publicitaria de los derechos de imagen de deportistas profesionales, la organización de toda clase de eventos deportivos y concentraciones de equipos de fútbol; y la explotación económica de campeonatos y partidos ya sean oficiales o amistosos”. Marbella Football Center se creó el 6 de abril de 2010 y le da nombre al predio del que se valdrá la AFA para su aventura europea.

Roldán Conejero, uno de los propietarios, es un agente con licencia UEFA que en rigor tiene la nacionalidad española pero nació en Gelsenkirchen, Alemania, donde vivió hasta los 22 años. Ocupa u ocupaba cargos en otras once empresas según un banco de datos comerciales de España.

Football Impact no quedó bien parada por una investigación que realizó el diario digital El Confidencial el 2 de julio de 2014. El medio hablaba de “trece años de una sombría historia” cuando se remontaba a una empresa que podría considerarse su antecesora. Marpafut (Marbella Paraíso Del Fútbol) según citaba el artículo, había sido “creada ex profeso para gestionar los terrenos” donde hoy funciona el campus que utilizará la AFA.

El Confidencial publicó que “desde 1999 algo huele a podrido en torno a los campos de fútbol marbellíes” y lo atribuía a la coincidencia con aquel año en que Marpafut recibió los terrenos. Mencionaba que el complejo tenía una “situación precaria”. Tan precaria acaso como los permisos de obra que obtenían los desarrolladores inmobiliarios en la opulenta Marbella cuando la administraba Gil y Gil, el ex alcalde y presidente del Atlético Madrid que gobernó la ciudad hasta 2002. En esa época, el malandrín que estuvo varias veces en prisión, que recibió condenas y también absoluciones por delitos que se le imputaban -como transferir recursos del ayuntamiento de Marbella al club colchonero- hizo una promesa delirante. En 1998 anunció que llevaría a la Costa del Sol al portaviones argentino 25 de mayo para convertirlo en un centro de esparcimiento o de “locales de copas”, como pretendió sin éxito. La nave terminó desguazada en la India.

