El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró que “hay que tener cuidado” para evitar “que esta crisis la termine pagando sólo la gente de abajo”. El cuestionado mandatario radical, que mantiene detenida a la dirigente social Milagro Sala, reconoció: “Yo tuve la osadía de decir que paremos el cronograma de baja de retenciones y casi me matan. Por eso digo que también hay que tener cuidado con que esta crisis la termine pagando solo la gente de abajo y gente que puede quedarse sin trabajo”, opinó, según publicó el portal Infobae. Morales lamentó “la reacción que han tenidos distintos sectores” que “ya ganan buena plata con un dólar a 23 o 24 pesos”. “Yo esperaba que la propia Mesa del Campo acompañe esa posición mía ante el Gobierno. Me extraña que salgan con tanta virulencia a pegarme, a pegarle a un gobernador que hizo una gran defensa del campo, pero que en este momento creo que hay que hacer este esfuerzo para que no se profundice la recesión”.