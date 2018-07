Ayer se celebró el Día del Director Audiovisual, pero el Espacio Incaa Gaumont no pudo estar a la altura de las celebraciones. El legendario cine, emplazado en pleno corazón del barrio de Congreso, que fue adquirido por el Instituto durante la gestión de Liliana Mazure, no abrió sus puertas hasta entrada la noche. La palabra oficial, dada a conocer por la responsable de Prensa del Incaa, Mercedes Funes, fue que el cine tuvo un “problema técnico” y no pudo abrir para las funciones de la tarde. Distinto es lo que expresó la Junta Interna de ATE-Incaa en un comunicado, donde denunció que el Gaumont estaba cerrado debido a que la empresa distribuidora cortó el servicio de energía eléctrica por falta de pago. Y agregó: “La desidia de las autoridades está llevando a nuestro cine a una situación crítica”. Vale recordar que el Gaumont es el único cine que garantiza continuidad a las películas argentinas. Durante el año 2017 exhibió 214 largometrajes, albergó treinta muestras y festivales, realizó sesenta avant premières y tuvo casi 340 mil espectadores para el cine nacional. El comunicado de la Junta Interna Incaa-ATE también dio a conocer la realidad de los trabajadores, más allá del hecho puntual señalado: “Las autoridades del Incaa, a finales de junio dieron de baja a la empresa con la que tercerizaban a dos boleteras y un operador de proyección (...) lo que sobrecarga de tareas al resto de trabajadorxs del sector. Esto genera una situación crítica en la que hoy ninguno de ellxs puede tomarse vacaciones o enfermarse porque no hay quien los cubra”. “A este panorama hay que sumarle que el ascensor del cine no está funcionando, porque no se le pagó al inspector. Mantienen una deuda que no permite contratar a nadie más y el ascensor continúa sin poder utilizarse impidiendo el acceso a las salas 2 y 3 a las personas con movilidad reducida”, denunciaron. Al mismo tiempo, alertaron sobre el vencimiento de las facturas de luz de los otros edificios del Incaa, “algunos de los cuales tienen a resguardo material que debe estar con humedad y temperatura relativas y constantes, condiciones que se verían afectadas sustancialmente con un corte de luz poniendo en riesgo el patrimonio audiovisual”.