David Bowie cumpliría hoy, 8 de enero, 70 años. Para celebrar lo que podría haber sido su aniversario, se difundió un videoclip inédito de la canción "No plan" dirigido por Tom Hingston. El lanzamiento coincide con la publicación de un documental de la cadena BBC sobre los últimos cinco años de Bowie.

En el video, de textura gris, con aire entre misterioso y nostálgico, se ve un conjunto de televisores antiguos en un local por los que se proyectan los versos de la canción entre una fina lluvia que empapa a peatones semi petrificados ante lo que ven. Los televisores emiten también imágenes de viajes espaciales, otro tema popular de la música del cantante británico.

“No plan” es una de las tres últimas canciones que grabó David Bowie, junto a “Killing a little time” y "When I Met You". Las tres formaban parte del álbum del reparto de 'Lazarus', el musical de Off-Broadway sobre el propio Bowie.

Ahora esas tres canciones, coproducidas por Tony Visconti y con los mismos músicos que trabajaron en 'Blackstar', han sido agrupadas junto con 'Lazarus' en un nuevo EP llamado directamente 'No Plan'.

Los festejos por el cumpleaños de esta figura de la música mundial incluyen también homenajes en el barrio londinense de Brixton, donde el carismático intérprete nació el 8 de enero de 1947. Mike Garson, Earl Slick, Adrian Belew y otros colaboradores de Bowie participarán en la función benéfica "Celebrando a David Bowie".