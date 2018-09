Sin presupuesto no hay políticas de género: Estefanía Pozzo @estipozzo

En el resumen del Presupuesto 2019 presentado por Dujovne en el Congreso no aparece nunca la palabra mujer, ni violencia, ni género. Las partidas sociales están orientadas a “niños” y “adultos mayores” (así, en masculino).

Sin mujeres no hay salud: Nora Bär @norabar

“Hoy más de la mitad de los egresados de la medicina son mujeres. Con el ingreso masivo de mujeres (feminización) se reducen los pagos y se complica la vida familiar. Esto plantea exige reorganizar la profesión”, dice Felicia Knaul, en seminario de salud pública @HarvardChanSPH

Sin igualdad hay menos dinero: Sil @SilBentivegna

Nacer con vagina en la Argentina implica gastar mensualmente más que el patriarcado. Tampon $103.50 + toallitas $121.00 un total de $224 al mes si sos de menstruar mucho sumale otros $121.00, total $345. El salario básico mensual de una mujer es inferior al del hombre. Bastardeo.

No era el aborto, era el goce: Stella M Accorinti @FpnCentro

#NoSonProVidasSonAntiDerechos Con mis hijos NO debieran decirle a los curas y pastores pedófilos. Pero cómo van a decir eso si son LOS CURAS Y LOS PASTORES PEDOFILOS los que adoctrinan a los celestes contra la ESI?

Darwin go home: Fernanda Sández @Siwisi

Ya fueron por la IVE, ahora van por la ESI. En breve volvemos al Creacionismo en las escuelas. ¿Querés apostar? Aquí están. Y esto piensan. ¿Derechos del Niño? Olvidate!

Les pibes: Florencia @fetcheves

Lo que más me gusta del idioma inclusivo es que los adultos nos peleamos en contra o a favor y los pibes/as ni cabida; el que quiere lo usa y el que no quiere no. Aprendamos de ELLES.

Guía inútil para madres cansadas: Fresca @unpicaflor

“Dormí cuando el bebé duerma” no, bueno mirá, no se puede.

Globo: Sergio Ranieri @sergioranieri

Íbamos camino a ser Venezuela. Ahora somos Venezuela de otro modo. Con pibes venezolanos que hacen trabajos precarizados y sin derechos laborales en bicicletas con cubos de colores.