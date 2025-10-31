Una mujer de 66 años fue imputada por el delito de ejercicio ilegal medicina por llevar a cabo procedimientos estéticos sin tener la habilitación correspondiente en un consultorio del barrio porteño de Palermo.

La investigación comenzó tras la denuncia de un paciente que había concurrido a un inmueble, ubicado en la calle Mansilla al 4000, para realizarse un tratamiento estético que consistía en la inyección de ácido hialurónico en el labio superior.

La persona sostuvo que al día siguiente despertó con moretones e inflamación en la cara, y al comunicarse con el personal del consultorio fue bloqueada de WhatsApp y las redes sociales.

En este contexto, la Fiscalía ordenó pesquisas en las inmediaciones del lugar y perfiles de las distintas plataformas, donde se constataron publicaciones referidas a la “armonización facial”, que se encontraban ilustradas con la imagen de dos manos que llevaban a cabo prácticas con inyecciones en los labios de una mujer.

Tras la corroboración de modificaciones de domicilios, el fiscal interviniente solicitó a la Justicia un allanamiento al consultorio y el Juzgado 6 lo autorizó, motivo por el que agentes de la División Delitos contra la Salud y Seguridad Pública de la Policía de la Ciudad concurrieron al lugar y hallaron a la presunta responsable, quien indicó ser médica, junto a otras mujeres.

Las autoridades secuestraron siete jeringas con agujas colocadas, una caja metálica con otras cuatro agujas, un perfilador, una brocha de maquillaje y una caja con relleno de ácido hialurónico, al tiempo que se descubrieron otros productos médicos inyectables vencidos, los cuales estaban listos para ser colocados en carros de apoyo en los consultorios.

La encargada del consultorio fue detenida e imputada por el delito de ejercicio ilegal de la medicina.