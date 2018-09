El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoció que el acuerdo con los gobernadores no es suficiente para conseguir que el Congreso apruebe el Presupuesto 2019 y puntualizó que, por ello, el Gobierno “está dispuesto a negociar lo que haga falta con la oposición”. “Al proyecto lo terminan votando los diputados y senadores, por lo tanto estamos haciendo un trabajo en paralelo para asegurarnos de que se va a aprobar”, afirmó.

“No es un presupuesto que se vota a libro cerrado”, subrayó el funcionario y señaló que, si bien lo “fundamental es asegurarnos que los ingresos alcancen cubrir los gastos primarios”, si hay que discutir sobre “priorizar un gasto sobre otro, perfectamente lo vamos a debatir”.

Durante una entrevista por radio Continental, Frigerio reconoció que la distribución de los ingresos y egresos previstos para el año próximo “se puede mejorar” pero ratificó que el objetivo será “llegar al equilibrio fiscal”. “Tenemos que llegar al (déficit) cero”, insistió y dijo que entre “los esfuerzos” que habrá que hacer para ello están “los impuestos a las exportaciones y algunos cambios en los tributos que lamentablemente vamos a tener que implementar”.

En este sentido justificó los cambios en el impuesto a las Ganancias que figuran en el proyecto: "Hablamos de eliminar privilegios de algunos que no tributan, pero eso no tiene que ver con ampliar la presión tributaria". "Hay gente que no paga Ganancias al mismo nivel de sus ingresos y eso no es justo y hay que corregir. Estamos hablando de algunos empleados públicos en algunas provincias donde no se pagan Ganancias al Fisco", añadió

Por otra parte, reconoció que “hay mucha desconfianza” sobre la Argentina y dijo que “para que el país recupere el crédito” será necesario “asegurarle a los mercados que no vamos a ir al mercado de deudas por lo menos en el próximo año y medio”, cuando termine la gestión de Cambiemos.

“Es un presupuesto conservador. Es perfectamente cumplible en el cual los ingresos no están sobre estimados ni los gastos subestimados. Estamos convencidos de que vamos a cumplir con el compromiso de las cuentas públicas”, agregó.

Por otra parte, minimizó el hecho de que la cotización estimada del dólar para 2019 sea la misma que en la actualidad y consideró que el valor de la divisa “no va a decidir de manera importante” sobre el esquema de ingresos y gastos en el Presupuesto que comenzará a tratarse esta tarde.