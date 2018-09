Libros de historieta como persistencia poética, revestidas de acción y fantasía, con la energía puesta en editar, escribir, dibujar. Aspectos que deben necesariamente confluir, más aún en estos tiempos de debacle pronunciada. La historieta resiste y Rosario continúa como estandarte. Por un lado, a través de la figura del dragón, entidad maleable según la mirada aleph que el guionista bonaerense Ignacio Porto ofrece en Nueve Dragones (Rabdomantes). Por el otro, el dibujo de vértigo y piñas que el platense Mariano Taibo disfruta por partida doble con Rondador y Nocturno y Motordrome (ambos por Szama Ediciones).

Entre las vicisitudes del diálogo, uno y otro harán referencias a favoritos. Porto dice ser “fanático de Emilio Salgari, pero mi corazón no está con Sandokán sino con el trágico y romántico Corsario Negro”. Taibo, en tanto, señala que ha sido la admiración compartida por Alex Toth la que encaminó, junto al guionista rosarino David Alabarcez, el rumbo de Motordrome. Los dos, artistas con lugar de edición en sellos locales de catálogos admirables.

“Nueve dragones surge como un regalo. Cuando me voy de luna de miel y en un tour me cuentan la historia –o una de las historias- de San Jorge, lo llamo a (el dibujante) Pablo D’Alio y le digo que tengo un guión. Quedó como una historieta de seis páginas, pero me puse a investigar más. Primero pensé en la idea de un libro que fuera un bestiario, con el dragón chino, el dragón azul, el de fuego, el de agua; pero lo bueno es que cuando uno empieza no sabe dónde va a terminar”, cuenta Porto. Efectivamente, la edición de Nueve dragones incluye misma cantidad de relatos así como miradas gráficas diferentes, junto a ilustraciones de interior. La lista de dibujantes reúne a Beto Ledes, Rodrigo Cardama, Pablo D´Alio, Gastón Barticevich, Telémaco, El Waibe, Mukor, Horacio Lalia, Hernán Lozano, Leandro Silva, con portada de Evelin Unfer. “Tomé la decisión de que la figura del dragón fuera abarcadora, y lo que el libro intenta, humildemente, es ser divertido, ofrecer buenas historietas, pero con la atención puesta en que el concepto del dragón es mucho más grande que el reptil de Juego de tronos, por ejemplo”, continúa Porto.

En cuanto a la selección de artistas, dice el guionista que “la idea del dragón es tan grande, que tuve la suerte de dar con artistas tan diferentes como Horacio Lalia y El Waibe, que se están dando la mano ahí. Uno establece vínculos distintos, pero puedo decir que conozco personalmente a los dibujantes, así que intenté articular historias que potenciaran de la mejor manera el mundo interno de cada artista. Por eso, la historia que dibuja El Waibe no la puede hacer Rodrigo Cardama, lo mismo a la inversa”. Se trata de su primer libro, así que Porto no tiene más que palabras de elogio para la tarea del editor, César Libardi, quien se sumó al proyecto apenas enterarse: “Si bien estaba tan metido en lo que hacía, ya no tenía enfoque sobre qué historia tenía que ir primero y cuáles luego, así que le pedí a César que lo definiera. Eso es todo mérito del editor”.

"Motordrome", del platense Mariano Taibo.

El caso de Mariano Taibo, en tanto, viene en formato comic-book, línea que la editorial Szama propone como novedad, con el acento puesto en el continuará así como en el afecto por un tipo de “revista” que caracteriza al mercado estadounidense. “Es medio un experimento, ya que nos comprometemos a hacer algo serializado, de 24 páginas, y lo estoy disfrutando. Con (el editor) Juan Ángel (Szama) nos planteamos volver a hacer este formato, de serie a continuar, como era antiguamente, cuando el cómic era casi descartable”, señala Taibo.

Rondador y Nocturno –guión de Martín Tejada- y Motordrome –guión de Alabarcez- “van por caminos distintos”, explica Taibo. “Al hablar con David (Alabarcez) coincidimos en el género de la carrera de autos, le dije que tenía ganas de hacer algo con eso y a él le interesó. En cuanto a Rondador y Nocturno, debo decir que a mí no me sale el pochoclo de dos tipos que se caguen a piñas, al estilo superhéroes, así que me lo propuse como un desafío, siempre y cuando alguien lo escribiera”. Ese escritor es Martín Tejada, quien realizara el videoclip de título “Rondador Nocturno” para la banda de rock Bestia Bebé. El desprendimiento en forma cómic es toda una perspicacia, que ha sido celebrada –tal como lo consigna la misma contratapa- por el mismísimo Lloyd Kaufman, presidente de Troma Entertainment (el creador del Vengador Tóxico): “Rondador y Nocturno es una obra de arte visionaria, que trata valiente y magistralmente algunos de los temas que más nos interesan a Toxie y a mí: abuso de poder, acoso sexual e historias de amor de superhéroes”.

“A la hora de dibujar –continúa Taibo– sí o sí tengo que pensar desde estéticas totalmente distintas, para que cada una de las historias tenga su propia narrativa. Tengo que estar parado en diferentes lugares porque las historias lo requieren, y poner el dibujo al servicio de la historia”. En ambos casos, el dibujante se encarga también del color y el resultado es estridente, al gusto de la acción, con una justa reminiscencia tonal –saturada, de offset imposible- de revista añeja. Algo así había surgido con A tu rojo ruta, anterior y notable trabajo de Taibo para Szama, pero acá la cosa se altera. Hay una anécdota para no perder: “Para Motordrome propuse al principio una paleta reducida, y no tuve mejor idea que poner como referencia a Condorito. La referencia no gustó (risas)”.

En cuanto a la continuidad, “Rondador y Nocturno tiene previstos cuatro números, ya estamos arrancando el segundo; y con Motordrome estamos en discusión sobre si serán 6 u 8 números, lo estamos pensando tipo franquicia, quizás después sigamos expandiendo el universo porque nos gustan los personajes y tramas que van surgiendo. Es divertido, por las licencias poéticas que nos podemos tomar al ambientarlo en Estados Unidos y no ser de allá, en función de esa fantasía que tenemos respecto de ese mundo”.