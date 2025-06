“En la guerra pierden todos”

Mi bobe (abuela) Dina

Cuando yo era chico, querido lector, solía circular en mi familia un chiste: se encuentran José y Manuel. Y decia José: “ Yo a los chinos no los soporto”. “Por qué?”. “Por lo de Pearl Harbour”. “Pero hombre, esos fueron los japoneses”. “¡Chinos, japoneses, es lo mismo!”. “Pues yo, ¡a los que no soporto es a los judíos!”. “¿Por qué?”. “¡Porque hundieron al Titanic!”. “¡Pero, eso fue un iceberg!”. “Iceberg, Goldberg, es lo mismo!”

Ese chiste siempre nos hacía reír. A nadie se le ocurría que unas pocas décadas más tarde, la Humanidad lo haría tan hipócritamente cierto que resulta difícil diferenciarlo de cualquier noticia de esta semana.

Había otro chiste en el que José iba a Irlanda, para ser más precisos a Belfast, y de pronto, en medio de la calle, siente el frio de un arma junto a su cabeza, y una voz que le pregunta: “¿Usted qué es, católico o protestante?”. Y él, con un hilo de voz, responde “So..so… soy judío”. “Okey, pero ¿judío católico, o judío protestante?”.

Miguel Gila, el extraordinario y queridísimo humorista catalán, solía hacer un monólogo telefónico en el que hablaba con el enemigo. Él mismo había participado de la Guerra Civil Española ( del bando republicano) y hace un par de años se hizo una película sobre su vida en esos tiempos, llamada causalmente “¿Es el enemigo?” que recomiendo calurosamente.

En ese monólogo Gila “acordaba” con el enemigo el uso compartido del único avión de combate que tenían: “Nosotros bombardeamos lunes miércoles y viernes; ellos martes, jueves y sábados; y los domingos se lo alquilamos a una aerolínea, para compensar gastos”. Como el enemigo se niega a devolverlo, Gila se enoja y dice: “¡Ya nos van a pedir algo ustedes a nosotros, van a ver! Y remata el sketch, dialogando: “Una pregunta ¿a qué hora nos van a atacar mañana? ¿Ah… a las siete? ¿no podrían venir más tarde que a esa hora estamos durmiendo? ¡Ya, entiendo, tienen su agenda… y digame, ¿cuántos piensan venir? ¡ah,… ¿tantos!? ¡Bueno, es que no tenemos tantas balas… bueno, no se preocupen, nosotros les tiramos las balas que tenemos, y ustedes se las distribuyen”

Si entendemos que Gila participó de verdad en la guerra, que de hecho sobrevivió a un fusilamiento y “vivió para contarlo” podemos tomar de su texto, de su experiencia, otra vez, el absurdo de la guerra.

Pareciera que las personas no aprendemos nada.

En “Introducción al narcisismo”, hace ya unos 110 años, Freud recordaba una frase (probablemente de Heine): “Concentrándose estaba su libido en el molar”. Se refería a que el narcisismo hace que, si te duele la muela, probablemente todos tus actos y pensamientos se refieran a ese dolor y a la urgencia de curarlo, independientemente de que el mundo se venga abajo.

Quizás hoy, diría Freud: “Concentrándose están todos sus prejuicios en el dedo índice”. Me refiero aquí a la “necesidad” de encontrar un culpable, o un grupo, o una etnia, o un sexo, género, color de piel, religión, cultura y ajudicarles todas y cada una de las culpas y responsabilidades, apelando para ello a “conceptos”, emocionales, racionales, científicos, mediáticos, pero, eso sí 100% mentirosos, porque se basan en el nefasto “todos los, todas las, todes les” como si no existiera la singularidad, la historia, las huellas de cada una de las personas.

Volviendo a la guerra.

A mediados de noviembre de 2023 publiqué, en este mismo espacio, una columna llamada “El miedo de todos los miedos” donde expresaba mi miedo a que, de ganar las elecciones quien finalmente ganó, nos metiera en una guerra si las cosas no le salían bien, y lo “vaticinaba” porque así lo habían hecho ya otros gobiernos neoliberales.

Decía en esa columna:

“Los poderosos de aquí y de afuera, cuando ya no saben qué hacer, hacen guerras. Aquí, la dictadura hizo tres, a falta de una. Primero, 'la guerra contra la subversión'; después, 'la guerra con Chile' (felizmente abortada por la mediación papal). Finalmente, 'Malvinas'. Reivindiquemos las Malvinas ayer, hoy y siempre, pero, plis, lo de Galtieri fue otra cosa. Fue el último intento de la dictadura para sobrevivir.

El menemato nos mandó a una guerra (apoyo logístico) contra Irak, y recibió la destrucción de la Embajada de Israel (1992) y la de AMIA (1994) mientras 'gozábamos' del 1 a 1 (¿o debería decir 'del 1 a 10.000'?).

El Maurífice no tuvo tiempo de meternos en ninguna guerra. Capaz que si lo reelegían… Pero igual habló de una conspiración mapu-venezo-iraquí-alfacentaurina a través de su Ministra de asuntos represivos, casualmente, Patri. ¡Ah, y de la guerra al narcotráfico, que..., bueno, pasaron cosas, esa te la debo, no pudimos lograr un logro…!”

Si no entendemos que la guerra es un recurso de los más poderosos, que no tienen ninguna patria ni religión ni color de piel ni sexo ni edad ni nada que los identifique, para seguir siendo poderosos. y “justificamos a unos o a otros para sentir nuestra consciencia más tranquila y nuestros prejuicios más “políticamente correctos”, si volvemos a cometer los mismos errores, no esperemos, diría Einstein, mejores resultados. Si me tiran un misil, poco me importa quién me lo tiró, me destroza igual.

Mi abuela no era politóloga, ni socióloga, ni etceteróloga, ella no podía explicar las causas psicosocioestadisticoeconomicoides de los conflictos. Solamente sabía, a partir de sus propias tripas, que “en la guerra, pierden todos”.

Sugiero al lector acompañar esta columna con el video de Rudy –Sanz “¿Quién decide lo que se decide?”: